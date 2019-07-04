На Кутузовском проспекте перекрыли две полосы из-за упавшего дерева

В Москве на Кутузовском проспекте упавшее из-за сильных порывов ветра дерево частично перекрыло проезд. Две из шести полос перекрыли. Об этом РБК сообщили РБК в столичном УГИБДД.

Дерево упало около дома № 84 по Кутузовскому проспекту. «Это произошло около 11 утра, там перекрыли дорогу, дорожные службы убрали дерево, достаточно оперативно сработали. В течение 10 минут движение было восстановлено», — рассказал представитель управления.

В четверг, 4 июля, в столице сохранятся сильные порывы ветра. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер Западный 5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с», — говорится в предупреждении МЧС.