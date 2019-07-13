Лидер оппозиции Турции поддержал закупку Анкарой комплексов С-400

Председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поддержал закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В феврале Эрдоган отказался разорвать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы гарантировать приобретение американских комплексов Patriot, напомнил он. Тогда же стало известно, что, если Анкара не откажется от сделки с Россией, Вашингтон отзовет предложение о продаже Patriot за $3,5 млрд.

«Анкара должна была предпринять шаги по поиску альтернативных источников обеспечения нацбезопасности. Это законное право Турции», — заявил Кылычдароглу.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе разговора с и.о. главы Пентагона Марком Эспером заявил, что покупка у России С-400 была необходимым шагом. По его словам, Анкара продолжает оценивать предложение о приобретении американских комплексов Patriot.