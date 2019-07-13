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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Лидер оппозиции Турции поддержал закупку Анкарой комплексов С-400

Председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поддержал закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В феврале Эрдоган отказался разорвать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы гарантировать приобретение американских комплексов Patriot, напомнил он. Тогда же стало известно, что, если Анкара не откажется от сделки с Россией, Вашингтон отзовет предложение о продаже Patriot за $3,5 млрд. 

«Анкара должна была предпринять шаги по поиску альтернативных источников обеспечения нацбезопасности. Это законное право Турции», — заявил Кылычдароглу.     

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе разговора с и.о. главы Пентагона Марком Эспером заявил, что покупка у России С-400 была необходимым шагом. По его словам, Анкара продолжает оценивать предложение о приобретении американских комплексов Patriot.  

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12 июля в Анкару были доставлены первые три комплектующие С-400. Доставку в Турцию остальных элементов системы осуществят в соответствии с условиями контракта и в согласованные сторонами сроки. О прибытии четвертой партии элементов для С-400 стало известно в субботу, 13 июля. 

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Вашингтон тогда потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив американские комплексы Patriot. США также угрожали отменить поставки истребителей F-35. 

Теги: ЗРК С-400, Турция, военные поставки
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