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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
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Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
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Зеленскому передали обращение NewsOne из-за травли телеканала

Журналистка украинского телеканала NewsOne Ангелина Журавская вручила президенту Владимиру Зеленскому обращение сотрудников, написанное по поводу давления на канал. Об этом сообщается на сайте NewsOne. На странице опубликован полный текст заявления.

Журавская отдала бумагу во время встречи Зеленского с премьер-министром Молдавии Майей Санду. «То есть я сейчас могу его не зачитывать? Это мне лично?» — сказал президент и, получив пояснение, о чем бумага, поблагодарил журналистку.

Политика
В Киеве прошла акция в поддержку журналистов украинского канала NewsOne

NewsOne собирался организовывать телемост с Россией, который планировался на 12 июля. С российской стороны в нем собирался участвовать телеканал «Россия 1» (ВГТРК). Украинская прокуратура завела уголовное дело о покушении на госизмену «путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», а против владельцев телеканала завели дело о финансировании терроризма.

NewsOne объяснял идею провести телемост попыткой инициировать переговоры Украины и России по примеру телемостов между США и СССР в 1980-х. Из-за угроз расправы, которые были направлены журналистам и их родственникам, канал отказался участвовать в мероприятии.

Телемост между Россией и Украиной все же состоялся 12 июля на канале «Россия 1». Его провели по Skype, заслуженные артисты РСФСР, России и УССР смогли пообщаться с жителями Украины и России. Ведущими телемоста стали журналисты Андрей Малахов и Мария Ситтель. Позже из-за этого Малахова добавили в базу данных сайта «Миротворец».

Теги: NewsOne, Украина, телемост
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