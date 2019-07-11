В Киеве прошла акция в поддержку журналистов украинского канала NewsOne

Перед зданием телеканала NewsOne прошла акция в поддержку журналистов. До этого Генпрокуратура Украины завела в отношении телеканала и его собственников дела о покушении на совершение госизмены и финансировании терроризма. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, в акции участвуют представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Так, сопредседатель партии Вадим Рабинович сообщил, что всего в поддержку журналистов выступают от трех до четырех тысяч человек.

Участники акции держали плакаты с надписями о свободе прессы.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов заявил, что телеканал NewsOne отказался от проведения телемоста с Россией.

«Журналисты никуда не едут. Все это специально и намеренно разгоняется кем-то, чтобы заработать политические баллы, возможно, чтобы надавить на каналы», — подчеркнул он.