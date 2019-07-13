На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Телемост под названием «Надо поговорить» состоялся на государственном телеканале «Россия 1». В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России. Украинские жители смогли выйти на связь через Skype, сообщает портал «Вести.ru».

Ведущими передачи стали Мария Ситтель и Андрей Малахов. Отмечается, что во время телемоста участники беседы не затрагивали политические вопросы.

О планах провести телемост между каналами «Россия 1» и NewsOne 8 июля объявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели». Предполагалось, что трансляция эфира состоится 12 июля, однако телеканал NewsOne объявил о его отмене из-за поступающих журналистам и их родственникам угроз физической расправы.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя данную инициативу, назвал ее провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. При этом, в Кремле данную инициативу поддержали.