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Twitter $44 (+16,4%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+0,87%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
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На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Телемост под названием «Надо поговорить» состоялся на государственном телеканале «Россия 1». В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России. Украинские жители смогли выйти на связь через Skype, сообщает портал «Вести.ru».

Ведущими передачи стали Мария Ситтель и Андрей Малахов. Отмечается, что во время телемоста участники беседы не затрагивали политические вопросы.

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Почему Зеленский предложил Путину новый формат переговоров о Донбассе

О планах провести телемост между каналами «Россия 1» и NewsOne 8 июля объявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели». Предполагалось, что трансляция эфира состоится 12 июля, однако телеканал NewsOne объявил о его отмене из-за поступающих журналистам и их родственникам угроз физической расправы.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя данную инициативу, назвал ее провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. При этом, в Кремле данную инициативу поддержали

Теги: Россия - Украина, телемост
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