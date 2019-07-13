Скотланд-Ярд начал расследование из-за утечки писем посла Британии в США

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока, в докладных записок которого содержалась критика в адрес администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Independent.

Отмечается, что расследованием обстоятельств утечки писем намерены заняться следователи из контртеррористического управления Скотланд-Ярда в рамках закона Великобритании «О государственной тайне».

Поводом для проведения расследования послужили выдержки из писем британского посла в Вашингтоне, который отправлял их своему начальству. Выдержки посланий 6 июля опубликовала газета Daily Mail. В письмах Даррока, отправленных в посольство в период с 2017 года, содержалось много критических высказываний в адрес американского президента и его администрации. Также посол предрекал хозяину Белого дома позорный конец карьеры и допускал возможность того, что финансисты из России могли давать деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Впоследствии по факту утечки писем Дэррока министерство иностранных дел Великобритании организовало внутреннее расследование. Проверка была начата в тот же день, когда ведомство обнаружило в своей почте отправленные письма.

Как позже подтвердил изданию The Independent представитель Форин-офиса, посол Великобритании в США в своих посланиях называл Трампа «неадекватным» и «уникально дисфункциональным». Впоследствии президент США раскритиковал Кима Дэррока и уходящего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, отметив, что США больше не намерены иметь дело с послом. Хозяин Белого дома назвал дипломата «тупым парнем», после чего Дэррок принял решение уйти в отставку.

Скандал между американским президентом и британским послом стал причиной экстренного заседания международного комитета палаты общин британского парламента. Заместитель главы ведомства Саймон Макдональд заявил, что отказ Трампа работать с послом стал первым подобным случаем за его 37-летнюю карьеру.