МИД Британии начал проверку утечки писем своего посла из-за слов о Трампе

Министерство иностранных дел Великобритании организовало внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок своего посла в США Кима Даррока, в которых содержалась критика в адрес администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил газете The Independent представитель Форин оффиса.

«Теперь будет начато официальное расследование произошедшей утечки», — сказал он.

Представитель британского МИДа подтвердил, что расследование было организовано после того, как в минувшее воскресенье в почте ведомства обнаружили письма. По данным издания, Ким Даррок в своих посланиях называл Трампа «неадекватным» и «уникально дисфункциональным».

Также вечером 6 июля газета Daily Mail опубликовала выдержки из писем британского посла в Вашингтоне, который отправлял их своему начальству. В письмах Даррока, отправленных в посольство в период с 2017 года, содержалось много критических высказываний в адрес американского президента и его администрации. Посол предрекал президенту позорный конец карьеры и допускал возможность того, что «российские финансисты» давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Кроме прочего, в своих письмах посол утверждал, что Трамп может одержать победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

«На самом деле мы не верим, что его администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной», — говорится в тексте одного из сообщений Дэррока, размещенных на сайте Daily Mail.

В воскресенье Дональд Трамп во время выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что посол Великобритании «поступил плохо». «Мы не вяляемся большими поклонниками этого человека, и он плохо служил Великобритании», — отметил хозяин Белого дома.