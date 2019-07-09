Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом

После того, как президент США заявил, что не будет иметь дело с главой британской дипмиссии, премьер Британии встала на сторону дипломата. Утечка, в которой он фигурировал, не влияет на близость в отношениях стран, считает Лондон

Тереза Мэй (Фото: Matt Dunham / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление Даунинг-стрит сообщает телеканал Sky News.

Дело в том, что 7 июля Дэррок стал героем статьи британского таблоида Daily Mail. В распоряжении издания тогда якобы оказались телеграммы, которые посол направлял из США в Лондон. В них, по информации газеты, команду Трампа глава британской дипмиссии называл некомпетентной, непредсказуемой и расколотой. В британском МИД, реагируя на это, заявили, что мнение отдельных дипломатов может не совпадать с официальной позицией Лондона.

Тем не менее Трамп на следующий день обрушился с критикой не только в адрес Дэррока, но и в адрес Мэй. С британским послом он отказался больше иметь какие-либо дела, Мэй американский лидер в свою очередь обвинил в том, что она устроила «беспорядок» с Brexit. «Хорошая новость» для Великобритании, что «у них скоро будет новый премьер-министр», отмечал Трамп.

Ким Дэррок «по-прежнему пользуется абсолютной поддержкой премьер-министра», заявили после этого о офисе Терезы Мэй. «Мы ясно дали понять США, как прискорбна [для нас] эта утечка», — добавил представитель Даунинг-стрит, заметив, что, как бы там ни было, произошедшее «не отражает близости и уважения, которые есть в отношениях» между Великобританией и Соединенными Штатами.