Трамп назвал посла Великобритании в США «тупым парнем»

Дональд Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал посла Великобритании в США Кима Дэррока. Президент США назвал дипломата «тупым», «чокнутым» и «напыщенным».

Это произошло после публикаций в CNN и Daily Mail конфиденциальных телеграмм Дэррока в Форин-офис (МИД Великобритании), в которых он в том числе называл Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным». Действующий премьер-министр Тереза Мэй поддержала посла. Американский президент, в свою очередь, заявил, что США «не будут иметь дел» с дипломатом.

В новой серии сообщений Трамп назвал Дэррока «тупым парнем», «чокнутым послом», «напыщенным дураком» и посоветовал дипломату общаться «со своей страной и премьер-министром Мэй» о «провале» на переговорах по Brexit. «Я говорил Мэй о том, как добиться сделки, но она пошла своим собственным идиотским путем без шансов на успех», — заключил американский президент.

Дональд Трамп известен как активный пользователь Twitter и использует его для объявления значимой политической информации. В результате в мае 2018 года суд в Нью-Йорке решил, что личный блог президента США Дональда Трампа в Twitter является публичной площадкой, а блокировка отдельных граждан на нем — нарушение первой поправки к Конституции США. Минюст США попытался оспорить это решение, однако 9 июля суд подтвердил, что Трамп не имеет права блокировать подписчиков в своем Twitter.