Трамп отказался иметь дело с британским послом

Британские газеты писали, что Ким Дэррок отправлял телеграммы в Лондон, в которых называл президента США некомпетентным

Дональд Трамп (Фото: Chris Jackson / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.

«Я не знаком с послом, но в США его не любят, о нем плохо думают. Мы больше не будем иметь с ним дело», — написал президент США.

Он также сказал, что критично относится к тому, как Великобритания под руководством Терезы Мэй подошла к выходу из состава Европейского союза. «Какой бардак она и ее представители сотворили», — заявил Трамп.

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