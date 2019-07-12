Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа

Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа

Армия Израиля в пятницу зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в на юге израильского государства.

Как уточняет израильская газета The Times of Israel, сирены были слышны в киббуцах Нир-Ицхак и Суфа. Сирены сработали примерно в 22:00 по местному времени (совпадает с московским). Данных о пострадавших не поступало, ракета упала на открытой местности.

В ночь на 5 мая текущего года со стороны сектора Газа было выпущено 430 ракет. В ответ Израиль ночью атаковал 60 объектов на территории Газы.

21 мая Израиль при посредничестве Египта Израиль договорился о полугодовом перемирии с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа.