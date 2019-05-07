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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Гарри Корен Двойное преступление: когда прекратится насилие в секторе Газа
С 2007 года террористы из движения ХАМАС выпустили более 12 000 ракет и снарядов по территории Израиля. Однако в Иерусалиме уверены, что рано или поздно с палестинскими соседями будет установлен мир

В выходные дни жители юга Израиля проснулись от звука разрывающихся ракет, выпущенных из сектора Газа. Более 600 ракет и минометных снарядов выпустили террористы группировок ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» в ночь с 4 на 5 мая (5 мая обстрелы начались с 6 утра). В результате обстрелов четверо израильтян погибли, среди убитых отец четверых детей Моше Агади. Десятки получили ранения. Эти атаки полностью разрушили мирную жизнь. Террористы намеренно целились в гражданские объекты: дороги, дома, фабрики и даже детский сад и больницу в городе Ашкелон. Школы были закрыты, дети спасались в убежищах.

Последние дни для меня с супругой, как и для многих израильтян, находящихся за границей, были полны тревог и переживаний за друзей и близких. Мы созванивались с родными и в трубку были слышны несмолкаемые звуки сирен, даже через стены бомбоубежищ и специально укрепленных железобетонных комнат, которые по израильскому закону должны быть во всех жилых помещениях.

Параллельно, оценивая ситуацию с профессиональной точки зрения, я и мои коллеги — сотрудники посольства — следили за тем, как эти события освещались в российских СМИ. Отмечу, что весьма объективно. Мы также надеемся, что российская сторона осудит непрекращающиеся ракетные обстрелы и агрессивные действия террористических организаций сектора Газа против Израиля.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС несет ответственность за эскалацию конфликта, после того как в пятницу, 3 мая, палестинский снайпер ранил двух израильских военнослужащих на южном участке границы с сектором Газа. Призывая палестинцев к беспорядкам вблизи укреплений на границе с Израилем, террористы рассчитывали, что демонстрации закончатся насилием.

ХАМАС и «Палестинский исламский джихад», признанные в большинстве развитых стран террористическими организациями, уже много лет безжалостно атакуют мирных граждан Израиля — сотни подрывов смертников, обстрелы, нападения с применением холодного оружия. Тысячи людей были убиты или получили ранения.

Обе эти организации поддерживаются Ираном, их руководство открыто призывает убивать израильтян и заявляет о намерении уничтожить Израиль и установить на его территории исламский халифат.

Руководство ХАМАС совершает двойное преступление против человечности. Атакуя израильских граждан, террористы прикрываются мирным палестинским населением, используя его как живой щит. Ударяя по Израилю, они бьют по сектору Газа. Террористы ХАМАС хранят оружие и взрывчатку в жилых кварталах, что свидетельствует об их полном пренебрежении к человеческой жизни, а также говорит о готовности и даже намерении подвергать опасности жителей Газы. Так, одна из ракет, выпущенных в сторону Израиля, отклонилась от цели и убила жительницу сектора Газа Фаластин Абу Арар и палестинскую девочку Сабу Махмуд.

После силового захвата власти в секторе Газа в 2007 году террористы ХАМАС выпустили более 12 000 ракет и снарядов по территории Израиля. В течение многих лет руководство ХАМАС наращивало военный потенциал за счет средств, предназначенных для мирного населения, подрывало местную экономику, чтобы увеличить свои запасы оружия и построить туннели для прохода через границу. Израиль стремится к миру на границе с сектором Газа, но, до тех пор пока ХАМАС будет продолжать раздувать пламя конфликта, а не служить своему народу, насилие будет неизбежным. 6 мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил: «Кампания не завершена, она требует терпения и рассудительности. Мы готовимся к продолжению. Нашей целью было и остается обеспечение мира и безопасности для жителей юга».

В Израиле скоро будет отмечаться 71 год со дня принятия Декларации о независимости. В течение почти трех четвертей века приходилось противостоять то одной угрозе, то другой. Несмотря на продолжающиеся конфликты, страна процветала; за несколько десятилетий Израиль превратился в развитое государство и стал глобальным центром инноваций. Правительство страны стремится к миру, и действительно, удалось договориться с соседями — Египтом и Иорданией. Израиль с нетерпением ждет дня, когда будет установлен мир и с палестинскими соседями.

Об авторах
Гарри Корен посол Израиля в России
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Израиль, Палестина, сектор Газа
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