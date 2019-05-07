С 2007 года террористы из движения ХАМАС выпустили более 12 000 ракет и снарядов по территории Израиля. Однако в Иерусалиме уверены, что рано или поздно с палестинскими соседями будет установлен мир

В выходные дни жители юга Израиля проснулись от звука разрывающихся ракет, выпущенных из сектора Газа. Более 600 ракет и минометных снарядов выпустили террористы группировок ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» в ночь с 4 на 5 мая (5 мая обстрелы начались с 6 утра). В результате обстрелов четверо израильтян погибли, среди убитых отец четверых детей Моше Агади. Десятки получили ранения. Эти атаки полностью разрушили мирную жизнь. Террористы намеренно целились в гражданские объекты: дороги, дома, фабрики и даже детский сад и больницу в городе Ашкелон. Школы были закрыты, дети спасались в убежищах.

Последние дни для меня с супругой, как и для многих израильтян, находящихся за границей, были полны тревог и переживаний за друзей и близких. Мы созванивались с родными и в трубку были слышны несмолкаемые звуки сирен, даже через стены бомбоубежищ и специально укрепленных железобетонных комнат, которые по израильскому закону должны быть во всех жилых помещениях.

Параллельно, оценивая ситуацию с профессиональной точки зрения, я и мои коллеги — сотрудники посольства — следили за тем, как эти события освещались в российских СМИ. Отмечу, что весьма объективно. Мы также надеемся, что российская сторона осудит непрекращающиеся ракетные обстрелы и агрессивные действия террористических организаций сектора Газа против Израиля.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС несет ответственность за эскалацию конфликта, после того как в пятницу, 3 мая, палестинский снайпер ранил двух израильских военнослужащих на южном участке границы с сектором Газа. Призывая палестинцев к беспорядкам вблизи укреплений на границе с Израилем, террористы рассчитывали, что демонстрации закончатся насилием.

ХАМАС и «Палестинский исламский джихад», признанные в большинстве развитых стран террористическими организациями, уже много лет безжалостно атакуют мирных граждан Израиля — сотни подрывов смертников, обстрелы, нападения с применением холодного оружия. Тысячи людей были убиты или получили ранения.