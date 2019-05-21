Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль договорился о полугодовом перемирии с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

Соглашение включает в себя обязательство со стороны Палестины прекращение ведения беспорядков на границе сектора Газа и Израиля, прекращение запуска зажигательных воздушных шаров, а также поддерживание буферной зоны на 300 метров вдоль границы с Израилем.

В обмен на это Израиль обязуется расширить в районе сектора Газа рыболовную зону для палестинских рыбаков, а также разрешит ввозить в анклав медикаменты для оказания медицинской помощи для палестинцев. Кроме того, в Израиле пообещали приступить к началу переговороы с Газой относительно вопросов электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

Соглашение было заключено при посредничестве Египта и ООН.

За последние недели ситуация на палестино-израильской границе обострилась в связи с действиями палестинских военных. Так, в ночь на 5 мая со стороны сектора Газа по территории Израиля было выпущено 430 ракет. В ответ Израиль ночью атаковал 60 объектов на территории Газы.

В середине марта Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращения огня на границе с сектором Газа.