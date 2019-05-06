Палестинские СМИ сообщили о гибели 27 человек из-за израильских ударов

В секторе Газа число погибших от бомбардировок, которые ведут израильские военные, увеличилось до 27 человек, сообщает новостное агентство Palestine Now со ссылкой на местный Минздрав. Еще 154 человека пострадали.

Среди погибших — четыре беременных женщин и двое младенцев. Под завалами также обнаружили женатую пару, чей 12-летний сын погиб ранее во время бомбардировки. Мужчину и женщину доставили в больницу, где они скончались.

The Times of Israel сообщает, что общее количество жертв — 31 человек, среди которых как минимум 11 террористов.

Боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» выпустили по израильской территории более 200 ракет 4 мая. В ответ на это Израиль нанес удар по 120 военным объектам в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал армии продолжать «массированные атаки» Палестины, а 6 мая страны договорись о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Египта. Кроме палестинцев, в последней бомбардировке погибли четверо израильтян.