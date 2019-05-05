Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки

За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как уточняет Haaretz со ссылкой на заявление военных, 180 из них было запущено в ночь на воскресенье, 5 мая.

По словам пресс-секретаря МИД Израиля Эммануэля Нахшона, в результате атак погиб один человек, несколько получили ранения. «Мы не можем принять эту ситуацию, — заявил он в своем видеообращении в Twitter. — Мы нанесем ответный удар — мы позаботимся о том, чтобы палестинская террористическая организация не смогла продолжить эти атаки, и мы просим международное сообщество осудить их самым решительным образом».

В ответ Израиль ночью атаковал 60 объектов на территории Газы. В числе пораженных целей, как утверждает IDF, — пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения ХАМАС, а также склад оружия.