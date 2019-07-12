Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко, выступивший с нецензурным обращением в адрес российского президента, заявил о переносе объявленного им телемоста Украина — Грузия. Об этом он написал в Facebook.

«С превеликим сожалением вынужден сообщить, что анонсированный мною на эту пятницу телемост Украина — Грузия не состоится. Он ни в коем разе не отменен, а лишь отсрочен», — написал телеведущий.

Овдиенко пояснил, что причины носят не политический, а технический характер.

Ранее ведущий разместил на своей странице видео, в котором нецензурно оскорбил Путина и выразил надежду на его скорую кончину. Овдиенко также анонсировал проведение 12 июля телемоста Киев — Тбилиси между украинским «24-м каналом» и грузинским телеканалом «Рустави 2». «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями-грузинами», — сказал он. Ведущий добавил, что это «неофициальная версия анонса телемоста».