Гендиректор «Рустави 2» заявил о росте рейтинга после оскорбления Путина

Рейтинг телеканала «Рустави 2» вырос после скандала с оскорблением президента России Владимира Путина со стороны ведущего Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия в эфире украинского «Громадьске».

«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави 2», — заявил гендиректор.

Он добавил, что, если зрителям не нравится то, что они видят, они могут переключить канал. «Но я вас уверяю, после этого [оскорблений Габуния] рейтинг канала только увеличился», — сказал Гварамия.

Гварамия отметил, что руководство «Рустави 2» не будет увольнять ведущего и добавил, что его цель была «легитимной», однако он выбрал неправильную форму высказывания, с которой не согласен канал. Из-за этого его на два месяца отстранили от работы, но после он вернется.