Китай заявил о санкциях против компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Позже в Пекине потребовали отменить одобрение продажи оружия Тайваню во «избежание дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива».

В марте Bloomberg стало известно, что американские власти также могут продать Тайваню более 60 истребителей F-16 в новой современной версии V. На это администрация США уже дала свое «молчаливое согласие», сообщало агентство.

В сентябре 2018 года США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за покупку российских вооружений. Поводом для введения санкций стали сделки по приобретению в России истребителей Су-35 и ЗРК С-400.

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в регионе в 1949 году. Пекин считает остров китайской территорией, США признают статус Тайваня «неурегулированным».