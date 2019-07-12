Китай заявил о санкциях против компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китай намерен ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружений Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщается на сайте ведомства.
По его словам, поставка США оружия Тайваню является серьезным нарушением норм международного права, а также подрывает суверенитет и национальную безопасность Китая.
«В целях защиты национальных интересов Китай наложит санкции на американские компании, занимающиеся продажей оружия Тайваню», — говорится в заявлении Пекина.
Ранее Госдепартамент одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму порядка $2,2 млрд. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона отмечало, что продажа оружия «не изменит базового военного баланса в регионе».