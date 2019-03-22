СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16

Советники президента США Дональда Трампа призвали Тайвань подать официальный запрос на покупку более 60 истребителей F-16 производства американской компании Lockheed Martin. Об этом сообщают источники Bloomberg. По их словам, администрация Трампа в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой сделки.
Запрос последовал за администрацией после того, как США отклонили предыдущий запрос Тайваня на более современный F-35 от Lockheed.
Собеседники агентства утверждают, что Тайвань уже подал заявку на покупку истребителей в этом месяце, в США они должны быть оформлены как официальные предложения Пентагона и Госдепартамента. После этого у конгресса будет 30 дней на то, чтобы разрешить или заблокировать сделку.
Запрос Тайваня последовал после того, как Вашингтон отклонил предыдущую просьбу на покупку более современных истребителей F-35.