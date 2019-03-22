СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16

Администрация Трампа дала «молчаливое согласие» на совершение этой сделки, утверждают источники Bloomberg. В 2011 году американские власти отклонили аналогичную просьбу тайваньцев из-за опасения недовольства со стороны Китая

Истребители F-16 (Фото: U.S. Air Force / Reuters)

Советники президента США Дональда Трампа призвали Тайвань подать официальный запрос на покупку более 60 истребителей F-16 производства американской компании Lockheed Martin. Об этом сообщают источники Bloomberg. По их словам, администрация Трампа в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой сделки.

Запрос последовал за администрацией после того, как США отклонили предыдущий запрос Тайваня на более современный F-35 от Lockheed.

Собеседники агентства утверждают, что Тайвань уже подал заявку на покупку истребителей в этом месяце, в США они должны быть оформлены как официальные предложения Пентагона и Госдепартамента. После этого у конгресса будет 30 дней на то, чтобы разрешить или заблокировать сделку.

Запрос Тайваня последовал после того, как Вашингтон отклонил предыдущую просьбу на покупку более современных истребителей F-35.