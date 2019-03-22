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СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16
Администрация Трампа дала «молчаливое согласие» на совершение этой сделки, утверждают источники Bloomberg. В 2011 году американские власти отклонили аналогичную просьбу тайваньцев из-за опасения недовольства со стороны Китая
Истребители F-16 (Фото: U.S. Air Force / Reuters)

Советники президента США Дональда Трампа призвали Тайвань подать официальный запрос на покупку более 60 истребителей F-16 производства американской компании Lockheed Martin. Об этом сообщают источники Bloomberg. По их словам, администрация Трампа в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой сделки.

Запрос последовал за администрацией после того, как США отклонили предыдущий запрос Тайваня на более современный F-35 от Lockheed.

Собеседники агентства утверждают, что Тайвань уже подал заявку на покупку истребителей в этом месяце, в США они должны быть оформлены как официальные предложения Пентагона и Госдепартамента. После этого у конгресса будет 30 дней на то, чтобы разрешить или заблокировать сделку.

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Запрос Тайваня последовал после того, как Вашингтон отклонил предыдущую просьбу на покупку более современных истребителей F-35.

В 2011 году администрация президента Барака Обамы отклонила просьбу Тайвана продать американские истребители из-за опасения, что Китай может оказать противодействие. Однако Трамп выбрал более агрессивный подход к этой сделке в то время, когда его администрация ведет тяжелые переговоры с Пекином касательно торговой войны, пишет Bloomberg.

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Даже если конгресс одобрит продажу и договор с Lockheed Martin будет заключен, самолеты, скорее всего, не отправятся в Тайвань в скором времени. Пресс-секретарь компании Кэролайн Нельсон заявила, что ближайшая партия истребителей F-16 будут построена на новом заводе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Это произойдет не ранее 2021 года, при этом эта партия самолетов уже обещана Бахрейну. Ранее F-16 собирали на заводе в городе Форт-Уэрт, штат Техас.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Тайвань, истребители F-16, Китай, Пентагон, Lockheed Martin
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