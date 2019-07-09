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BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
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США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Передача Тайваню 108 танков Abrams и 250 комплексов Stinger не изменит базового военного баланса в регионе, полагают в Пентагоне. Обеспокоенность из-за возможного заключения этой сделки ранее выражал Пекин
Танк M1A1 Abrams во время учений в Ираке (Фото: Khalid Mohammed / AP)

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщает телеканал CNBC News. Это ведомственное подразделение курирует поставки американской военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

О возможной продаже США оружия Тайваню, напоминает телеканал, стало известно в прошлом месяце. Министерство иностранных дел Китая, реагируя на это, выражало серьезную обеспокоенность. Заявку на приобретение оружия у США власти Тайваня направили в июне.

Продажа запрошенного Тайванем оружия «не изменит базового военного баланса в регионе», говорится в сообщении агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона. Таким образом, в рамках сделки Тайвань может получить 108 танков Abrams и 250 комплексов Stinger, уточнили в американском министерстве.

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Других подробностей об этом решении CNBC News не приводит. Возможные сроки заключения контракта в Пентагоне также не указали.

Bloomberg ранее со ссылкой на источники писал, что американские власти также могут продать Тайваню 60 истребителей F-16. На это администрация США, по информации собеседников агентства, уже дала свое «молчаливое согласие».

Об отделении от Китая Тайвань заявил во время гражданской войны в регионе в 1949 году. Де-юре республика является китайской провинцией, наделенной особым статусом. Пекин считает ее китайской территорией. США эту позицию признают, однако считают статус острова «неурегулированным». Формально дипломатических связей у Вашингтона с Тайванем (без участия Китая) нет. При этом Штаты, замечало ранее Associated Press, имеют «законные обязательства помогать Тайваню сохранять свою способность защищать себя».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Тайвань, Вашингтон
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