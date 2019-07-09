США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

Передача Тайваню 108 танков Abrams и 250 комплексов Stinger не изменит базового военного баланса в регионе, полагают в Пентагоне. Обеспокоенность из-за возможного заключения этой сделки ранее выражал Пекин

Танк M1A1 Abrams во время учений в Ираке (Фото: Khalid Mohammed / AP)

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщает телеканал CNBC News. Это ведомственное подразделение курирует поставки американской военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

О возможной продаже США оружия Тайваню, напоминает телеканал, стало известно в прошлом месяце. Министерство иностранных дел Китая, реагируя на это, выражало серьезную обеспокоенность. Заявку на приобретение оружия у США власти Тайваня направили в июне.

Продажа запрошенного Тайванем оружия «не изменит базового военного баланса в регионе», говорится в сообщении агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона. Таким образом, в рамках сделки Тайвань может получить 108 танков Abrams и 250 комплексов Stinger, уточнили в американском министерстве.

Других подробностей об этом решении CNBC News не приводит. Возможные сроки заключения контракта в Пентагоне также не указали.