МИД Китая потребовал от США отменить поддержку продажи оружия Тайваню

Министерство иностранных дел Китая потребовало от США отменить одобрение продажи оружия Тайваню. Об этом сообщает South China Morning Post.

«США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан.

Он добавил, что Тайвань нельзя отделить от материкового Китая, а также не стоит недооценивать решимость Пекина сохранить свою территориальную целостность. Шуан заявил, что США должны уважать принцип единой КНР.

Ранее США одобрили продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму около $2,2 млрд. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона отмечало, что продажа оружия «не изменит базового военного баланса в регионе».