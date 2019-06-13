ЦБ выдвинул «Восточному» новые требования по досозданию резервов

ЦБ выдал банку «Восточный» дополнительное предписание по досозданию резервов на 5 млрд руб., сообщил фонд Baring Vostok. Для этого требуется капитал, а допэмиссия, которая могла бы решить эту проблему, запрещена судом.

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Центральный банк РФ дополнительно предписал банку «Восточный» доначислить резервы в размере 5 млрд руб. на покрытие плохих кредитов, говорится в сообщении инвестфонда Baring Vostok (через кипрскую структуру Evison владеет 52% акций «Восточного»). Требования в основном связаны с корпоративным портфелем Юниаструм банка (присоединен к «Восточному» с 2017 года), указали в фонде

В марте банку уже пришлось перечислить в резервы 12 млрд руб. по требованию ЦБ для покрытия проблемных активов. Из-за этого в первом квартале 2019 года «Восточный» показал убыток в размере 6 млрд руб. Ранее в кредитной организации рассчитывали, что смогут увеличить свой регуляторный капитал до необходимых уровней в течение 6–12 месяцев.

Начиная с сентября 2018 года банком «Восточный» начислено около 24 млрд руб. резервов, из которых более 20 млрд руб. относится к корпоративным кредитам «Юниаструма», подсчитали в Baring.

Предполагалось, что проблемы с капиталом решит допэмиссия на 5 млрд руб., запланированная еще в 2017 году. Но с тех пор допэмиссия неоднократно переносилась из-за акционерного конфликта в банке. Против допэмиссии выступает «Финвижн» Аветисяна (32%), которая заявляет, что допвыпуск размоет спорный пакет в 10% акций по колл-опциону. Амурский суд решил, что Evison должна передать эти акции «Финвижн», а по другому иску принял решение о запрете в качестве обеспечительных мер допэмиссии банка «Восточный». В Baring заявляли, что именно из-за нарушений с проблемными кредитами «Юниаструма» отказывались исполнять опцион в пользу «Финвижн».