Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд

Суд запретил банку «Восточный», чьи акционеры Baring и «Финвижн» находятся в конфликте, предпринимать любые действия по размещению допэмиссии акций. Решение принято по иску «Финвижн». Это попытка «захвата банка», считают в Baring

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Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании «Финвижн» Артема Аветисяна к «Восточному», введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в «Финвижн» и в инвестфонде Baring Vostok.

Структура Baring Vostok, кипрская Evison, владеет 51,6% акций «Восточного», а «Финвижн» — 32% акций. Акционеры банка находятся в состоянии конфликта. В мае «Финвижн» выиграла у Evison разбирательство в амурском арбитраже по кол-опциону на 9,99% акций банка. При вступлении судебного решения в силу Evison должна будет продать этот пакет «Финвижн». В случае реализации колл-опциона «Финвижн» с партнерами по бывшему Юниаструм банку (объединен с 2017 года) Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым (вместе владеют 40,2% акций банка) должны получить контроль над банком «Восточный».

Проведение допэмиссии размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, заявляют в «Финвижн», что нарушит ее права. Компания обратилась в суд с новым иском о признании недействительными нескольких решений совета директоров «Восточного», касающихся размещения допэмиссии акции и определения цены одной акции в размере 1 коп.). аргументирует истец. По мнению «Финвижн», справедливая оценка акции при размещении допэмиссии должна находится на уровне в четыре раза выше — 3,8 коп., исходя из цены банка в 30,7 млрд руб. (такую оценку по заказу «Финвижн» дал оценщик «Гринэкспертиза»).

По этому иску суд принял обеспечительные меры: «запретить органам управления, коллегиальному исполнительному органу, председателю правления» банка «принимать любые решения и совершать любые иные действия», направленные на размещение акций допвыпуска, зарегистрированного ЦБ 4 октября 2018 года. Одновременно суд запретил банку раскрывать информацию о цене размещения допэмиссии и утверждать отчет об итогах ее выпуска, говорится в определении суда.

Допэмиссию предполагалось провести для поддержания уровня капитала «Восточного», которому ЦБ предписал досоздать резервы по проблемным активам на 16,6 млрд руб. После досоздания этих резервов запас капитала для выполнения нормативов банк выполняет с небольшим запасом.