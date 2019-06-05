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«Дело Baring Vostok» ,  
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Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Суд запретил банку «Восточный», чьи акционеры Baring и «Финвижн» находятся в конфликте, предпринимать любые действия по размещению допэмиссии акций. Решение принято по иску «Финвижн». Это попытка «захвата банка», считают в Baring
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании «Финвижн» Артема Аветисяна к «Восточному», введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в «Финвижн» и в инвестфонде Baring Vostok.

Структура Baring Vostok, кипрская Evison, владеет 51,6% акций «Восточного», а «Финвижн» — 32% акций. Акционеры банка находятся в состоянии конфликта. В мае «Финвижн» выиграла у Evison разбирательство в амурском арбитраже по кол-опциону на 9,99% акций банка. При вступлении судебного решения в силу Evison должна будет продать этот пакет «Финвижн». В случае реализации колл-опциона «Финвижн» с партнерами по бывшему Юниаструм банку (объединен с 2017 года) Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым (вместе владеют 40,2% акций банка) должны получить контроль над банком «Восточный».

Проведение допэмиссии размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, заявляют в «Финвижн», что нарушит ее права. Компания обратилась в суд с новым иском о признании недействительными нескольких решений совета директоров «Восточного», касающихся размещения допэмиссии акции и определения цены одной акции в размере 1 коп.). аргументирует истец. По мнению «Финвижн», справедливая оценка акции при размещении допэмиссии должна находится на уровне в четыре раза выше — 3,8 коп., исходя из цены банка в 30,7 млрд руб. (такую оценку по заказу «Финвижн» дал оценщик «Гринэкспертиза»).

По этому иску суд принял обеспечительные меры: «запретить органам управления, коллегиальному исполнительному органу, председателю правления» банка «принимать любые решения и совершать любые иные действия», направленные на размещение акций допвыпуска, зарегистрированного ЦБ 4 октября 2018 года. Одновременно суд запретил банку раскрывать информацию о цене размещения допэмиссии и утверждать отчет об итогах ее выпуска, говорится в определении суда.

Допэмиссию предполагалось провести для поддержания уровня капитала «Восточного», которому ЦБ предписал досоздать резервы по проблемным активам на 16,6 млрд руб. После досоздания этих резервов запас капитала для выполнения нормативов банк выполняет с небольшим запасом.

В рамках данной эмиссии нарушается закон в части несправедливости цены, прокомментировали РБК в «Финвижн» подачу иска. Кроме того, нарушены процедуры — цена принята, но не раскрыта, что ущемляет права миноритариев, говорят там. «Позиционируя себя «спасателем банка», Baring Vostok продолжают настаивать на эмиссии, которая проводится в нарушение закона и ущемляет права миноритарных акционеров», — указали там, добавив, что «всегда существует альтернатива допэмиссии, не нарушающая права миноритарных акционеров, — от уменьшения активов до выкупа 100% зарезервированных активов».

Решение суда выглядит удивительным, так как около двух месяцев назад с учетом предоставленных банком аргументов председатель того же амурского суда вынес противоположное решение, отказав в запрете на проведение допэмиссии, прокомментировали в пресс-службе Baring Vostok новое определение амурского арбитража. «Срыв допэмиссии и арест трех из четырех членов совета директоров «Восточного» от Baring Vostok — это часть плана по захвату банка у добросовестного собственника», — заявили в фонде. Сторона Аветисяна «продолжает использовать любые предлоги для отмены необходимой для нормальной работы банка допэмиссии и подвергают риску его стабильность», — считают в Baring.

Основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви в настоящее время находится под домашним арестом. Его партнеры по фонду, также входящие в совет директоров банка, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин остаются под стражей. Всех троих подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Банк простил кредит Первому коллекторскому бюро (контролируется Baring) на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, но следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. руб., из-за чего банк понес ущерб. Дело возбудили после заявления Юсупова в ФСБ.

Авторы: Георгий Макаренко, Анна Пустякова
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