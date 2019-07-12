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Политика ,  
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Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Существование санкционных продуктов не должно становиться почвой для злоупотреблений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты оставались санкционными и не превращались в поле деятельности для злоупотреблений. Как администрировать — это вопрос, именно поэтому происходит уничтожение», — отметил он.

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Подавление еды: как уничтожают санкционные продукты в России

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению. «Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно», — заявил он. По словам Пескова, сегодня речь идет только об экспертной дискуссии.

Таким образом, в кабмине поддержали идею Роспотребнадзора законодательно запретить уничтожать пригодные к пище продукты питания. Служба, в частности, предлагает использовать их в качестве источников биоэнергетики.

Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года. Позже президент подписал указ об уничтожении санкционки. Сегодня под запрет попадают продукты (овощи и фрукты, мясо и молочные изделия), импортируемые из США, Норвегии, Австралии, Канады, стран Евросоюза и других государств.

Запрет на ввоз запрещенных продуктов действует до конца 2019 года. В 2018 году Россельхознадзор сообщил, что за три года уничтожил более 26 тыс. т санкционного продовольствия.

Теги: Дмитрий Песков, Алексей Гордеев, санкционная продукция
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