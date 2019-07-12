Вице-премьер Гордеев предложил отказаться от уничтожения санкционки

Он назвал уничтожение продуктов «в принципе неправильным» делом. По данным Роспотребнадзора, за последние три года в России уничтожили более 26 тыс. т санкционных продовольственных товаров

Фото: Сергей Медведев / ТАСС

Вице-премьер России Алексей Гордеев, который курирует в правительстве сельское хозяйство, предлагает проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов вместо уничтожения, если те пригодны в пищу. Об этом он заявил журналистам в ответ на предложение Роспотребнадзора проработать законодательный запрет на уничтожение изъятых продуктов, передает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — сказал Гордеев.

Так замглавы правительства прокомментировал предложение Роспотребнадзора, который в середине июня заявил о необходимости проработать вопрос об использовании продуктов, незаконно поступающих на территорию России, например для передачи на благотворительные цели, вместо уничтожения. Среди предложений была также возможность использования пищевых отходов в качестве источников биоэнергетики. По данным ведомства, за три года в России уничтожили более 26 тыс. т перехваченной на границе санкционки.