Оппозиция Венесуэлы опровергла прямые переговоры с правительством в Осло

Заместитель председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес в эфире радиостанции Union заявил, что венесуэльская оппозиция не вела переговоров с правительством страны в Норвегии.

Он рассказал, что оппозиция приняла приглашение от норвежских властей и провела консультации с правительством скандинавской страны в Осло. При этом встреча представителей правительства Венесуэлы с норвежцами проходила отдельно.

«Прямого контакта [с правительством Венесуэлы] не было, все встречи были маятниковыми. Не было встреч в одном и том же месте, в одной комнате», — рассказал он.

Гонсалес отметил, что по итогам переговоров не было достигнуто никаких договоренностей. «У нас есть четкий путь решения проблем страны, это наша цель и мы стремимся к ней. Мы работаем над поиском выхода из углубляющегося кризиса», — заявил политик.