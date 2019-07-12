Власти Венесуэлы и оппозиция условились о постоянных переговорах о мире

Власти Венесуэлы и оппозиция условились о постоянных переговорах о мире

Власти Венесуэлы и представители оппозиции договорились вести непрерывный диалог для выработки согласованного решения по выходу из кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении МИД Норвегии, которое выступает посредником в переговорах.

В ведомстве предупредили о важности того, чтобы стороны в своих заявлениях о процессе проявляли «крайнюю осторожность».

Информацию о договоренности также подтвердил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался раскрывать детали встречи.

Мадуро в начале недели объявил о старте переговоров с оппозицией, в том числе с ее лидером Хуаном Гуаидо, на Барбадосе. По его словам, представители действующей власти прибыли на переговоры «с повесткой из шести пунктов, в которых рассматриваются все проблемы Венесуэлы». Президент отметил, что настроен оптимистично относительно возможных результатов.