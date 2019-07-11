Эксперт попыталась прочитать по губам слова Меркель во время приступа

Эксперт попыталась прочитать по губам слова Меркель во время приступа

Радиостанция Antenne опубликовала беседу со специалистом по чтению по губам Джудит Хартер. Она утверждает, что могла разобрать фразу канцлера Германии Ангелы Меркель во время очередного приступа дрожи, случившегося на официальном мероприятии.

Речь идет об инциденте, который произошел 10 июля. Во время встречи с премьер-министром Финляндии Меркель в третий раз за последние несколько недель публично бросило в дрожь. В правительстве Германии после произошедшего отметили, что здоровье канцлера в порядке. Сама канцлер сказала, что осознает ответственность своей должности и следит за здоровьем.

Хартер заявила, что Меркель якобы повторяет фразу «я справлюсь с этим» (Ich schaffe das). Antenne уточняет, что похожие слова канцлер сказала в 2015 году во время заявления о принятии в страну беженцев: «Мы можем справиться с этим» (Wir schaffen das).