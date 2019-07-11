В крови обвиняемого в угоне самолета жителя Югры не нашли наркотиков

Экспертиза не обнаружила следов наркотиков и алкоголя в крови жителя Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Об этом РБК сообщила представитель Коллегии адвокатов ХМАО Анастасия Калинина, участвовавшая в судебном заседании о продлении ему меры пресечения.

Калинина отметила, что в момент попытки угона Шаповалов был полностью трезвым. Она также добавила, что не давала никаких комментариев ТАСС, сообщавшему, что в крови обвиняемого были обнаружили наркотики вроде спайса. «Рассмотрение уголовного дела по существу судья назначил на 18 июля», — отметила она и добавила, что Шаповалову продлили арест.

Шаповалов 22 января попытался угнать самолет «Аэрофлота» Boeing 737-8LJ, летевший из Сургута в Москву. По версии следствия, мужчина был пьян. Он потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где Шаповалова задержали. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).