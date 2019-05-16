Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК.

Отмечается, что обвиняемого этапировали в Екатеринбург для прохождения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Инцидент с попыткой захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Сургута в Москву, произошел 22 января.

По версии следствия, Шаповалов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия было возбуждено дело по ч. 2 ст. 211 УК (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). Во время избрания ему меры пресечения судья огласила материалы дела, из которых следует, что Шаповалов говорил на борту о своей причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США.