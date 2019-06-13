Общество , 11:22
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Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры признали невменяемым
Мужчина заявил экипажу о своей причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США и потребовал направить самолет в Афганистан. По версии следствия, он был пьян
Павел Шаповалов
Житель Югры Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета следовавшего по маршруту Сургут — Москва, признан невменяемым, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
«Проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством», — говорится в сообщении.
Следователи добавили, что всего в рамках дела провели 11 экспертиз и опросили не меньше 100 свидетелей и потерпевших. СК передал дело в суд «для применения принудительной меры медицинского характера».
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