В центре Перми загорелось кафе

В Перми загорелось здание на улице Эпроновская, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС. По данным портала «Местное время», пожар случился на центральном рынке города.

«Пермь Онлайн» пишет, что загорелось кафе «Уйгурская кухня», которое находится рядом с рынком. Один из очевидцев рассказал изданию «Пермь Онлайн», что в момент возгорания в кафе были люди, но они эвакуировались. В здании также, по словам местных, находились газовые баллоны, их успели вынести. Очевидцы выложили в соцсети видео пожара.

Сообщение об инциденте поступило в 17:48 по местному времени (15:48 мск), отмечает МЧС. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, электросетей и скорая помощь.

Днем 11 июля крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах на теплоэлектростанции. Погиб один человек, еще 13 пострадали. СК завел уголовное дело за нарушение требований безопасности. Ущерб от пожара оценили в 150 млн руб.