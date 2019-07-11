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Роснефть ₽624 (+49,37%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
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В центре Перми загорелось кафе

В Перми загорелось здание на улице Эпроновская, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС. По данным портала «Местное время», пожар случился на центральном рынке города.

«Пермь Онлайн» пишет, что загорелось кафе «Уйгурская кухня», которое находится рядом с рынком. Один из очевидцев рассказал изданию «Пермь Онлайн», что в момент возгорания в кафе были люди, но они эвакуировались. В здании также, по словам местных, находились газовые баллоны, их успели вынести. Очевидцы выложили в соцсети видео пожара.

Сообщение об инциденте поступило в 17:48 по местному времени (15:48 мск), отмечает МЧС. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, электросетей и скорая помощь.

Общество
Один человек погиб во время пожара на подмосковной ТЭЦ

Днем 11 июля крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах на теплоэлектростанции. Погиб один человек, еще 13 пострадали. СК завел уголовное дело за нарушение требований безопасности. Ущерб от пожара оценили в 150 млн руб.

Фотогалерея 
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж

Пожар начался с газопровода, по которому на ТЭЦ-27 поступал природный газ. Затем огонь перекинулся на станцию высокого давления на территории предприятия, очевидцы увидели факел высотой около 20 м. Позже спасатели сообщили, что его удалось потушить, но пожар рядом с территорией продолжался.

Теги: Пермь, Пожар
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