Верховная рада одобрила избрание депутатов по открытым спискам

Верховная рада Украины одобрила новый избирательный кодекс, который позволит избирателям голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата. Об этом сообщает украинский «Канал 24».

Новый кодекс предусматривает избрание парламента по открытым спискам. Это значит, что на выборах в бюллетене надо будет указать не только партию, но и кандидата из партийного списка. Мандаты будут распределяться по пропорциональной системе — чем больше поддержка партии, тем больше мандатов она получит, сообщает телеканал. Проходной барьер останется прежним — 5%.

Вместо более 200 одномандатных округов будут образованы 27 региональных, в каждом из которых партия будет формировать свой список кандидатов. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получат наибольшую поддержку в своем регионе, передает телеканал.

Уточняется, что за новый избирательный кодекс проголосовали 230 народных депутатов, против — 8, еще 9 воздержались, 44 не принимали участия в голосовании. Кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2023 года.