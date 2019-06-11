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Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
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Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады. Свое решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы кто-либо говорил, что он «давит на суд», сообщает «Интерфакс-Украина». Запись выступления Зеленского опубликована в YouTube-канале «Зе! Последний шанс».

«Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения — это просто попытка народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах, за неприкосновенность и возможность обогащения», — сказал Зеленский.

Он отметил, что указ о роспуске Рады соответствует законодательству, и понадеялся, что суд примет решение, «за которое нам всем не будет стыдно и перед своим народом, и перед своими детьми, и перед всеми украинцами».

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Зеленский вступил в должность президента 20 мая. Во время инаугурации он распустил Верховную раду, назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Главным основанием для роспуска парламента он назвал низкое доверие граждан к этому институту.

В конце мая 62 депутата обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента Украины. Они считают, что это решение неконституционное.

Теги: Владимир Зеленский, роспуск, Украина, Конституционный суд Украины ..., Верховная рада
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