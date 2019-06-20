Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, а также «Укринформ» со ссылкой на корреспондента в суде.

«Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — сказал собеседник «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что таким образом досрочные выборы пройдут 21 июля согласну указу Зеленского.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая. Во время инаугурации он распустил Верховной рады. Свое решение он объяснил низким доверием граждан к этому институту.