СМИ сообщили о продлении санкций для Крыма на год

СМИ сообщили о продлении санкций для Крыма на год

Постоянные представители стран — участниц Евросоюза утвердили без обсуждения продление на год ограничений на инвестиции в Крым. Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

«Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе», — подтвердил ТАСС источник в Брюсселе.

Как пишет «Крым. Реалии», ожидается также продление экономических санкций против России на полгода. Такое решение, предположительно, могут принять на саммите ЕС 20 июня. Санкции коснутся в основном энергетического и банковского секторов страны.

В начале июня Bloomberg сообщил о том, что глава европейской дипломатии Федерика Моргерини предложила членам блока ЕС продлить санкции против России из-за присоединения Крыма и Севастополя до 23 июля 2020 года. В феврале она сказала, что время для снятий санкций еще не пришло.