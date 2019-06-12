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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ сообщили о продлении санкций для Крыма на год

Постоянные представители стран — участниц Евросоюза утвердили без обсуждения продление на год ограничений на инвестиции в Крым. Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

«Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе», — подтвердил ТАСС источник в Брюсселе.

Как пишет «Крым. Реалии», ожидается также продление экономических санкций против России на полгода. Такое решение, предположительно, могут принять на саммите ЕС 20 июня. Санкции коснутся в основном энергетического и банковского секторов страны.

Политика
Bloomberg сообщил о предложении Могерини продлить санкции против России

В начале июня Bloomberg сообщил о том, что глава европейской дипломатии Федерика Моргерини предложила членам блока ЕС продлить санкции против России из-за присоединения Крыма и Севастополя до 23 июля 2020 года. В феврале она сказала, что время для снятий санкций еще не пришло.

Совет Евросоюза 18 июня прошлого года продлил санкции против Крыма и Севастополя на год. Их ввели в 2014 году после вхождения полуострова в состав России по результатам референдума. Ограничения касаются экспорта европейских, импорта крымских товаров, инвестиций, покупки европейскими гражданами и компаниями недвижимости, транспортного сообщения и других пунктов.

Теги: Крым, Санкции, Евросоюз, продление санкций
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