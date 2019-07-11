Навальный вышел на свободу после десяти суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после ареста за участие в несогласованном шествии. Об этом оппозиционер сообщил в Facebook.

Запись в facebook пользователя Алексей Навальный

Навального признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и арестовали на десять суток.

Он был задержан на несогласованной акции протеста, которая прошла в Москве 12 июня. Ее участники требовали привлечь к ответственности инициаторов дела против журналиста Ивана Голунова, а также изменить статью Уголовного кодекса о сбыте наркотиков.