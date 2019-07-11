Навальный вышел на свободу после десяти суток ареста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,96 -0,23 EUR Бирж. 70,96 -0,12 Brent 67,19 +1,30% USD Нал. 63,52 62,57 EUR Нал. 71,56 70,58 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1270 +0,0018 BTC/USD Бирж. 11 542,00 -558,00 IMOEX 2 801,94 -0,74% RTSI 1 402,16 -0,39% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $230 (+13,26%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,77%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,62%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Facebook $230 (+13,26%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,77%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,62%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 13:01
Перекрытые из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах трассы открыли Общество, 14:32 Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей РБК и Сбербанк Первый, 14:30 В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге Общество, 14:27 Экс-вратарь сборной России решил уйти с поста министра в Северной Осетии Спорт, 14:21 СК начал проверку из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах Общество, 14:20 Советы от «Леруа Мерлен»: как ретейлеру продавать товары низкого спроса Pro, 14:15 Верховная рада одобрила избрание депутатов по открытым спискам Политика, 14:15 В Домодедово задержали сотрудников таможни Общество, 14:10 Календарь КХЛ на 12-й сезон. Что важно знать Спорт, 14:04 Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили Общество, 14:03 Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелся газопровод Общество, 14:01 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило эликсир бессмертия РБК и Philips, 14:00 Расходы Госдумы сократились на 489 млн руб. в 2018 году Политика, 13:59 «Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин Бизнес, 13:57
Общество ,  
0 
Навальный вышел на свободу после десяти суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после ареста за участие в несогласованном шествии. Об этом оппозиционер сообщил в Facebook.

Запись в facebook пользователя Алексей Навальный

Навального признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и арестовали на десять суток.

Политика
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня

Он был задержан на несогласованной акции протеста, которая прошла в Москве 12 июня. Ее участники требовали привлечь к ответственности инициаторов дела против журналиста Ивана Голунова, а также изменить статью Уголовного кодекса о сбыте наркотиков.

Общество
Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд отправил его под домашний арест. С журналиста сняли обвинения 11 июня из-за отсутствия доказательств его вины.

Теги: Алексей Навальный, задержания
Материалы по теме
Навального задержали на акции в центре Москвы
Общество
Навального отпустили из отделения полиции
Общество
Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter