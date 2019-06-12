На акции в центре Москвы начались задержания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,40 64,24 EUR Нал. 74,00 72,76 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 993,70 +93,70 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 048,51 -0,05% Nasdaq 7 822,57 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей Партнерский материал, 14:02 В Сенегале умер российский посол Крюков Политика, 13:53 Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово Общество, 13:24 Антуан Гризманн допустил переход в клуб за пределами Испании Спорт, 13:18 Навального задержали на акции в центре Москвы Общество, 13:09 На акции в центре Москвы начались задержания Общество, 13:08 СМИ сообщили о продлении санкций для Крыма на год Политика, 13:04 Будни «Кинотавра — 2019»: поэзия повседневности и мысленная мистика Стиль, 12:53 Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Общество, 12:46 К бегу какой сложности вы готовы. Тест РБК и Philips, 12:41 СМИ узнали об отказе Хосепа Гвардиолы возглавить «Ювентус» Спорт, 12:25 Умер сыгравший в «Санта-Барбаре» актер Джим МакМуллан Общество, 12:21 В центре Москвы началась не согласованная с мэрией акция Общество, 12:15 Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью Общество, 12:05
Общество ,  
0 
На акции в центре Москвы начались задержания
Среди задержанных — политик Алексей Навальный, а также журналисты Петр Пархоменко, Вероника Куцылло, Илья Жегулев и Андрей Перцев
Фото: Елизавета Антонова / РБК

По оценкам корреспондента РБК и правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на не согласованном с властями шествии с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спекора «Медузы» Ивана Голунова задержали десятки человек.

Как передает «ОВД-Инфо», в частности, задержаны журналист «Коммерсантъ-FM» Петр Пархоменко и главред «МБХ-Медиа» Вероника Куцылло. «Медуза» сообщила, что на акции задержали корреспондентов издания Илью Жегулева и Андрея Перцева. Кроме того, на акции был задержан глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

Общество
Навального задержали на акции в центре Москвы

Корреспондент газеты «Ведомости» Виталий Петлевой также сообщил РБК о своем задержании. «Я сейчас в автозаке, сказали, что будут разбираться со всем в отделении. В акции я не участвовал, шел по своим делам», — заявил он. О своем задержании РБК также сообщили корреспондент «Эха Москвы» Евгений Снегов и правозащитник Арсений Левинсон.

В свою очередь Илья Жегулев заявил РБК, что к настоящему времени его уже отпустили. По его словам, с ним был Андрей Перцев, он уже также на свободе. Как рассказал РБК корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин, его тоже задержали, но после того, как он показал полицейским журналистское удостоверение, отпустили.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Политика
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня

В московской мэрии 12 июня призвали отказаться от участия в несанкционированном мероприятии, пояснив, что полностью обеспечить безопасность невозможно из-за ограниченного времени на подготовку. Власти предупредили организаторов акции об ответственности за возможные последствия.

Руководство «Медузы» накануне предложило не выходить на акцию, а отпраздновать освобождение Голунова из-под домашнего ареста и снятие с него обвинений. Редакция РБК в своем заявлении призвала всех, кто хочет публично выразить свое мнение, присоединяться к согласованным акциях. Сам Голунов заявлял, что не планирует идти на акцию в свою поддержку 12 июня.

Авторы: Юлия Выродова, Роман Кирьянов, Елизавета Антонова
Теги: митинг, Москва
Материалы по теме
В центре Москвы началась не согласованная с мэрией акция
Общество
Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня
Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter