На акции в центре Москвы начались задержания

Среди задержанных — политик Алексей Навальный, а также журналисты Петр Пархоменко, Вероника Куцылло, Илья Жегулев и Андрей Перцев

Фото: Елизавета Антонова / РБК

По оценкам корреспондента РБК и правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на не согласованном с властями шествии с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спекора «Медузы» Ивана Голунова задержали десятки человек.

Как передает «ОВД-Инфо», в частности, задержаны журналист «Коммерсантъ-FM» Петр Пархоменко и главред «МБХ-Медиа» Вероника Куцылло. «Медуза» сообщила, что на акции задержали корреспондентов издания Илью Жегулева и Андрея Перцева. Кроме того, на акции был задержан глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

Корреспондент газеты «Ведомости» Виталий Петлевой также сообщил РБК о своем задержании. «Я сейчас в автозаке, сказали, что будут разбираться со всем в отделении. В акции я не участвовал, шел по своим делам», — заявил он. О своем задержании РБК также сообщили корреспондент «Эха Москвы» Евгений Снегов и правозащитник Арсений Левинсон.

В свою очередь Илья Жегулев заявил РБК, что к настоящему времени его уже отпустили. По его словам, с ним был Андрей Перцев, он уже также на свободе. Как рассказал РБК корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин, его тоже задержали, но после того, как он показал полицейским журналистское удостоверение, отпустили.