Кремль потребовал сохранить свободное судоходство в Ормузском проливе

Свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна быть безоговорочно обеспечена, поскольку она важна для мировой экономики. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал инцидент в Ормузском проливе, где, как сообщают Вашингтон и Лондон, пять вооруженных иранских катеров попытались остановить принадлежащий Великобритании нефтяной танкер.

«Мы отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва следит за происходящим в этом районе и призывает стороны к урегулированию спорной ситуации при помощи диалога.