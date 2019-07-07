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МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером

Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию. Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что пунктом назначения танкера была не Сирия, и добавил, что в Гибралтаре нет закона, позволяющего властям останавливать танкер. В связи с этим он назвал его задержание пиратством.

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В начале июля власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Главный министр правительства Гибралтара Фабиан Пикардо завил, что поступила информация, что танкер перевозит нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза.

В связи с этим МИД Ирана вызвал британского посла в Тегеране для объяснений. В министерстве назвали произошедшее незаконным захватом. Задержание танкера также осудил МИД России.

Теги: МИД Ирана, танкер, Гибралтар
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