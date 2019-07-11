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СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК ( (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом сообщает Следственный комитет.

Следствие намерено проверить версию о намеренном обстреле телевизионщиков «с целью не допустить объективного освещения в СМИ событий на Донбассе».

Помимо этого, СК возбудил еще три дела по факту обстрелов мирных граждан в районе городов Горловка и Донецк с 28 июня по 6 июля. В результате, по данным ведомства, ранения получили четыре человека.

Общество
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел 7 июля в районе поселка Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), журналисты не пострадали.

2 июля под обстрел в районе поселка Александровка в ДНР попала съемочная группа ВГТРК. СК также возбудил дело, а российский МИД потребовал от Киева обеспечить безопасность журналистов в Донбассе.

Теги: Следственный комитет, Донбасс, обстрел
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