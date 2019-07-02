СК возбудил дело после обстрела журналистов в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц, включая журналистов, на территории самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). СК, не уточняя, о каких журналистах идет речь, пишет, что силы ВСУ Украины осуществили обстрел в районе поселка Александровка. Следователи собираются установить, «не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе».

О попадании под обстрел 2 июля заявила съемочная группа ВГТРК. «Журналисты отправились снимать последствия ночного и утренних обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из минометов», — сообщал телеканал «Россия 24».