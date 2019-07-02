Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка

Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка

На западе Донецка под обстрел попала съемочная группа ВГТРК. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Под огнем оказалась группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко. Журналисты находились в районе поселка Александровка на окраине столицы ДНР. По словам телевизионщиков, огонь по ним открыли украинские силовики.

«Журналисты отправились снимать последствия ночного и утренних обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из минометов», — сообщает телеканал.

Пострадавших в результате инцидента нет.

В Тбилиси 22 июня напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Нападавшие пытались избить журналистов во время интервью с одним из туроператоров. Нападение произошло на фоне протестов, продолжающихся в столице Грузии после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым.