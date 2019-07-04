МИД потребовал от Украины обеспечить безопасность журналистов

Россия потребовала от властей Украины обеспечить безопасность представителей СМИ после того, как российские журналисты попали под обстрел в Донбассе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция мероприятия велась в Facebook-аккаунте ведомства.

«Напоминаем, что только и именно Киев несет полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины», — заявила она.

Как сообщил телеканал «Россия 24», съемочная группа телеканала ВГТРК попала под обстрел на западе Донецка 2 июля. По словам журналистов, когда они находились в поселке Александровка самопровозглашенной ДНР, по ним открыли огонь украинские силовики.

По факту произошедшего Следственный комитет России завел дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие намерено установить, не было ли мотивом обстрела «нежелание украинской стороны допустить объективное освещение» журналистами событий на востоке Украины.