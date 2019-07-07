Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Коминтерново Донецкой области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«ВСУ нанесли минометный удар по селу Коминтерново. По предварительным данным, никто не пострадал», — говорится в сообщении. Отмечается, что в это время журналисты работали на площади у местного дворца культуры.

В начале июля съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в районе поселка Александровка на окраине Донецка. Среди них оказался корреспондент Андрей Руденко. Инцидент произошел, когда они оправились снимать последствия ночного и утреннего обстрелов.

В конце июня под обстрел на окраине Донецка попали фотокорреспондент «РИА Новости» Александр Гаюк и группа российских журналистов. Они не пострадали.