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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Коминтерново Донецкой области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«ВСУ нанесли минометный удар по селу Коминтерново. По предварительным данным, никто не пострадал», — говорится в сообщении. Отмечается, что в это время журналисты работали на площади у местного дворца культуры.

Общество
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе

В начале июля съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в районе поселка Александровка на окраине Донецка. Среди них оказался корреспондент Андрей Руденко. Инцидент произошел, когда они оправились снимать последствия ночного и утреннего обстрелов. 

В конце июня под обстрел на окраине Донецка попали фотокорреспондент «РИА Новости» Александр Гаюк и группа российских журналистов. Они не пострадали.

Теги: телеканал «Звезда», Донбасс, обстрел
Материалы по теме
Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка
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Фотокорреспондент «РИА Новости» попал под обстрел в Донбассе
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