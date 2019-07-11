В Москве задержали кравшую брендовую одежду из бутиков банду

Московская полиция задержала трех мужчин и трех женщин, подозреваемых в краже брендовых вещей из магазина одежды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, охранник, работающий в столичной сети магазинов одежды, передавал сообщникам необходимую информацию об условиях, времени и месте планируемой кражи. В указанных охранником торговых центрах подозреваемые при помощи специального оборудования снимали с вещей защитные датчики и выносили их в заранее приобретенных фирменных пакетах. Украденную одежду они реализовывали через соцсети.

Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства задержанных и изъяли более 100 наименований одежды и 22 поддельных штампа различных организаций.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная: группой лиц по предварительному сговору). Троих фигурантов поместили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Ведомство полагает, что подозреваемые могут быть причастны к совершению еще около 20 аналогичных краж в Москве.