В Москве мужчина украл флешки на 4 млн руб.

В Москве неизвестный украл флеш-накопители на сумму более 4 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Кража была совершена в Можайском районе. 5 июля в 12:19 правоохранительным органам сообщили, что было вскрыто помещение в доме 14 на Дорогомиловской улице.

Сотрудники полиции установили, что с 18:00 4 июля по 09:50 следующего дня неизвестный взломал сейф на складе компании, занимающейся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, а также запасными деталями. Злоумышленник забрал флешки на сумму почти 4,22 млн руб. и скрылся. Правоохранительные органы возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).

Ранее в июле в Казани задержали кассира отделения банка в Салавате. Ее заподозрили в хищении 20 млн руб. Она скрывалась в съемной квартире вместе с семьей. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Женщину арестовали.