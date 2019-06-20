МВД задержало похитившего из салона связи в Москве 190 телефонов мужчину

Полиция задержала 28-летнего мужчину, укравшего 190 телефонов из салона сотовой связи на северо-западе столицы. Сообщение об этом размещено на сайте МВД.

С заявлением о краже телефонов из салона связи на улице Маршала Бирюзова в полицию обратился администратор организации.

«Злоумышленник проник в помещение, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию. Похитив более 190 мобильных телефонов, он скрылся», — цитируется в сообщении МВД официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, сумма ущерба от кражи телефонов составила около 4,3 млн руб.

Полиция установила, что после кражи мужчина покинул столицу и уехал в Санкт-Петербург. Там его удалось задержать спустя пять дней. Часть похищенного была найдена сотрудниками МВД на одном из радиорынков Москвы, а остальные телефоны обнаружили у перекупщика, которому успел их продать подозреваемый.

Против похитителя возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).