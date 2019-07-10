Полиция и ФСБ задержали мужа обвиняемой в краже 20 млн руб. кассирши

Марата Хайруллина задержали в аэропорту Уфы, когда он прилетел из Москвы, где участвовал в съемках телешоу, сообщает «РИА Новости»

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Полицейские задержали Марата Хайруллина, мужа Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн руб. из кассы отделения Россельхозбанка в башкирском городе Салавате.

«Установлена причастность ее [кассирши] мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса, с ним проводятся следственные действия», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиции удалось выяснить, что Хайруллин неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги, которые затем вносил на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания, говорится в сообщении пресс-службы МВД. МВД Башкирии возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что Хайруллин был задержан в аэропорту Уфы.

«Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы. С задержанным проводятся следственные мероприятия», — рассказал собеседник «РИА Новости».