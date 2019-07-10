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CBS $63 (+20,23%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
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Общество ,  
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Полиция и ФСБ задержали мужа обвиняемой в краже 20 млн руб. кассирши
Марата Хайруллина задержали в аэропорту Уфы, когда он прилетел из Москвы, где участвовал в съемках телешоу, сообщает «РИА Новости»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Полицейские задержали Марата Хайруллина, мужа Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн руб. из кассы отделения Россельхозбанка в башкирском городе Салавате.

«Установлена причастность ее [кассирши] мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса, с ним проводятся следственные действия», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиции удалось выяснить, что Хайруллин неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги, которые затем вносил на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания, говорится в сообщении пресс-службы МВД. МВД Башкирии возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что Хайруллин был задержан в аэропорту Уфы.

«Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы. С задержанным проводятся следственные мероприятия», — рассказал собеседник «РИА Новости».

О задержании Луизы Хайруллиной стало известно 4 июля. Полиция нашла женщину на съемной квартире в Казани, где та скрывалась вместе с семьей после исчезновения из Салавата.

Позднее Марат Хайруллин заявил в программе «Пусть говорят» «Первого канала», что именно он уговорил жену взять деньги из кассы банка, где та работала, так как загнал семью в долги, делая ставки в тотализаторе. По его словам, деньги из кассы выносили в несколько приемов в течение двух лет.

«Уговорил первый раз ее взять 50 тыс. руб. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз — история повторилась. Третий-четвертый — пошло-поехало. Снежным комом набрались эти 25 миллионов», — рассказал тогда Хайруллин.

В отношениий Луизы Хайруллиной было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), она взята под стражу.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Башкирия, похищение денег
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