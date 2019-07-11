Пушилин назвал количество выданных жителям ДНР российских паспортов

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что около 3 тыс. жителей получили российские паспорта. Об этом он сообщил «Известиям».

Он отметил, что по данным на 8 июля заявления на получение паспортов подали 15,5 тыс. жителей республики. Помимо этого сотрудники миграционной службы проконсультировали еще 22 тыс. человек, добавил Пушилин.

Глава ДНР рассказал, что в результате ажиотажа в миграционной службе образовывались очереди, после чего там увеличили штат, закупили технику и ввели электронную очередь.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В середине июня источники РБК сообщили о начале выдачи российских паспортов. Они отметили, что процесс организован в двух приграничных пунктах. Собеседники рассказали, что миграционные службы одобрили заявления 1,2 тыс. жителей республик.